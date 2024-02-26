مجموعة تهدّد أعضاء الكنيست الإسرائيلي.. من هي؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الإثنين، أن أعضاء الكنيست وأفراد عائلاتهم تلقوا رسائل تهديد من مجموعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن رئيس الكنيست أمير أوحانا قوله إنه "طلب من الشاباك التحقيق في تقارير من عدد من أعضاء الحكومة مفادها أنهم وعائلاتهم تلقوا رسائل تهديد عبر البريد من منظمة غير معروفة تطلق على نفسها اسم المنتقمون الإسرائيليون، حيث تم إبلاغهم بأنم سوف يتعرضون هم وأحبائهم للأذى انتقاما للفشل الذي أدى إلى اقتحام حماس في 7 تشرين الاول لجنوب إسرائيل".

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ومن بين الذين قيل إنهم تلقوا الرسالة التهديد عضو الكنيست من الليكود تالي غوتليف، شقيقة عضو الكنيست من الليكود، موشيه سعادة ووالدة عضو الكنيست من حزب عوتسما يهوديت يتسحاق فاسرلوف، بحسب الصحيفة.



وشاركت غوتليف صورة للرسالة التي زعمت أنها تلقتها عبر البريد، وكتبت على منصة "إكس" أنه "إذا تلقى شخص يساري الرسالة التي تم تسليمها مع بريدي الخاص، فسيكون لديه حارس أمن متمركز على بابهم".