وسط التخوف من تحركٍ معاكسٍ لنتنياهو.. تطوّر على صعيد صفقة تبادل الرهائن

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توجه وفد إسرائيلي إلى قطر، اليوم الاثنين، لاستكمال المحادثات بشأن الصفقة المتوقعة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وسط تفاؤل إسرائيلي حذر في ظل التخوف من إفشال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصفقة بسبب مطالبه المتزايدة ومن بينها إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين، الذين قد تشملهم الصفقة المتوقّعة، إلى قطر وتركيا ودول أخرى.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، بأنه من المنتظر إجراء الوفد محادثات مهمّة حول تفاصيل الخطة التي يتم صياغتها، ومن بين البنود التي سيبحثها قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وآلية إطلاق سراحهم وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وشروط وقف إطلاق النار.ومن المنتظر خلال هذا الأسبوع وصول وفد إسرائيلي آخر إلى القاهرة من أجل الاتفاق على آليات إطلاق سراح المحتجزين مقابل الأسرى.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إنّ "الأمر يبدو جيداً" ولكنهم يشددون في الوقت ذاته على أنه "ما زال من المبكر معرفة إن كانت ستكون هناك تفاهمات، ففي نهاية المطاف لا نعرف ما الذي يدور في رأس يحيى السنوار، وسيتطلب الأمر بعض الوقت حتى تنضج الصفقة.(العربي الجديد)