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عربي-دولي
ما مصير الجندي الأميركي الذي أضرم النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل؟
Lebanon 24
26-02-2024
|
10:15
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الاثنين، عن وفاة جندي في سلاح الجو الأميركي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع احتجاجا على الحرب في غزة، بحسب البنتاغون.
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وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو أن الرجل الذي لم تكشف هويته "توفي متأثرا بجروحه الليلة الماضية، وسنقدّم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه".
من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة يوم الاثنين إن الطيار آرون بوشنل البالغ من العمر 25 عامًا، من سان أنطونيو بولاية تكساس، توفي متأثرًا بجراحه.
بدورها، قالت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة إكس، إن رجال الإسعاف هرعوا إلى مكان الواقعة قبيل الساعة 13,00 (18,00 ت.غ) استجابة لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل. ولدى وصولهم، وجدوا أن الخدمة السرية، المكلفة حماية الشخصيات البارزة في الدولة الأميركية، قد أخمدت الحريق بالفعل".
وأكد متحدث باسم القوات الجوية أن الرجل عضو نشط في القوات الجوية الأميركية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان بوشنل قد توجه إلى السفارة قبل الساعة الواحدة ظهرًا بقليل يوم الأحد، وبدأ بث مباشر على منصة تويتش لبث الفيديو.
وفق ما نقلته صحيفة "نيوزويك" الأميركية، قال الطيار في الفيديو: "اسمي آرون بوشنل، وأنا عضو نشط في القوات الجوية الأميركية ولن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية"، مضيفاً "أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي متطرف، ولكن مقارنة بما شهده الناس في فلسطين على أيدي الإسرائيليين، فهو ليس متطرفا على الإطلاق" (العربية)
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