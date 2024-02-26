موقف محرج جدّاً لترامب... أخطأ باسم زوجته ميلانيا! (فيديو)

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قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدو أنه نسي اسم زوجته في "علامة صارخة" على الإصابة بالخرف وسوء الإدراك المعرفي.وأفادت بأنه وأثناء حديثه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، صفق ترامب البالغ من العمر 77 عاما لزوجته التي دامت 18 عاما، ثم أشار إلى ميلانيا باسم "مرسيدس".وقال: "أوه، يحبها كل الناس.. انظروا مرسيدس جيدة جدا" في إشارة إلى زوجته ميلانيا. (روسيا اليوم)