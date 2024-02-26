بوتين يُوقّع مرسوماً عاجلاً... ماذا في مضمونه؟

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، مرسوما بشأن التقسيم الإداري العسكري لروسيا، ينص بين أمور أخرى، على إنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين.وحسب المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني الحكومي للوثائق القانونية، فإن منطقة لينينغراد العسكرية تشمل جمهوريتي كاريليا وكومي، ومقاطعات أرخانجيلسك وفولوغدا وكالينينغراد ولينينغراد، ومورمانسك ونوفغورود وبسكوف ومدينة سانت بطرسبورغ، ودائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي.وأنهى بوتين وضع الأسطول الشمالي كتجمع إقليمي استراتيجي متعدد الأنواع، وأعلن المرسوم أن البنود التي منحت سابقا للأسطول الشمالي هذا الوضع لاغية، فيما تم إدراج أراضي المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية التي كانت تنتمي سابقا إلى الأسطول الشمالي، وهي كومي وأرخانجيلسك ومورمانسك ودائرة نينيتس، في منطقة لينينغراد العسكرية. (روسيا اليوم)