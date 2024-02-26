3 غارات أميركية بريطانية على شمال الحديدة

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ضربت 3 غارات أميركية بريطانية، مواقع حوثية في الصليف ورأس عيسى شمال الحديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام يمنية.وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" صباح اليوم، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح "إم في تروم ذور"، وهي ناقلة كيماويات نفط أميركية، وترفع العلم الأميركي في خليج عدن يوم 24 شباط.كما أضافت أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، لافتة إلى أن الصاروخ سقط في المياه.إلى ذلك، أوضحت أنه في نفس اليوم، أسقطت قوات القيادة المركزية طائرتين بدون طيار فوق جنوب البحر الأحمر دفاعًا عن النفس، مشيرة إلى تحطم مسيّرة ثالثة بسبب عطل ما على الأرجح.هذا وكررت القيادة التأكيد على أن تلك الإجراءات التي تتخذها تأتي حماية لحرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم دوليا، ومن أجل جعل المياه الدولية أكثر أمانًا للسفن التجارية.أتت تلك الهجمات الحوثية، بعد تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات طالت نحو 18 هدفاً حوثياً في اليمن قبل يومين، مرتبطاً بمنشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات".فيما هدد الحوثيون بـ "مزيد من العمليات النوعية في البحرين الأحمر والعربي" أمس الأحد.ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي 2023، تصاعد التوتر على عدة جبهات في المنطقة من لبنان إلى سوريا فالعراق مروراً باليمن.وشن الحوثيون منذ تشرين الثاني الماضي أكثر من 45 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية، زاعمين أنها تتجه إلى موانئ إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون. (العربية)