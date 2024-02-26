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أمير قطر يبحث مع هنية جهود وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 11:46
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أفاد الديوان الأميري في قطر الاثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وبحثا في الجهود المبذولة للتوصل لوقف النار بغزة.
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وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير دولة قطر بحث مع هنية التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وناقش معه  جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف الديوان الأميري أن الشيخ تميم أكد خلال لقائه هنية دعم قطر للشعب الفلسطيني وقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني.

وأوضح مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن محادثات أمير قطر في باريس ستركز على "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وتقديم مساعدات كبيرة لسكان غزة".

وتلعب قطر دور الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع منذ 7 تشرين الأول.

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