Advertisement

عربي-دولي

غالانت: المهجرون لن يعودوا إلى شمال غزة قبل تحرير كل الرهائن

Lebanon 24
26-02-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1168674-638445710555034925.jpg
Doc-P-1168674-638445710555034925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، إن العودة الكاملة للمهجرين إلى شمالي القطاع لن تتم قبل تحرير كل المحتجزين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن غالانت قوله إن موقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو ألا يتم السماح بـ"العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة، إلا بعد إعادة جميع الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
Advertisement

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه على قطاع غزة حتى "لو اضطر لوقف إطلاق النار مؤقتا"، وقال "سنعود للقتال حتى إعادة آخر رهينة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2024-02-26
13:00 | 2024-02-26
12:47 | 2024-02-26
12:30 | 2024-02-26
11:46 | 2024-02-26
11:08 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24