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عربي-دولي
غالانت: المهجرون لن يعودوا إلى شمال غزة قبل تحرير كل الرهائن
Lebanon 24
26-02-2024
|
12:00
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، إن العودة الكاملة للمهجرين إلى شمالي القطاع لن تتم قبل تحرير كل المحتجزين.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن غالانت قوله إن موقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو ألا يتم السماح بـ"العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة، إلا بعد إعادة جميع الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
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وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه على قطاع غزة حتى "لو اضطر لوقف إطلاق النار مؤقتا"، وقال "سنعود للقتال حتى إعادة آخر رهينة".
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