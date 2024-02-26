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عربي-دولي
عباس يقبل استقالة الحكومة الفلسطينية.. ويكلفها بتسيير الأعمال
Lebanon 24
26-02-2024
|
12:30
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وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية .
وأفادت وكالة "وفا" بأن عباس استقبل اشتيية اليوم، حيث قدم الأخير استقالة الحكومة والتي تبعها إصدار الرئيس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
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وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الاثنين أنه قدم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس، بعد أن وضعها تحت تصرفه.
وقال اشتيه في مؤتمر صحافي: "لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية".
المصدر: روسيا اليوم
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