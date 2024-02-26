Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: بوتين ثمن مواقف تركيا على الساحة الدولية

Lebanon 24
26-02-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1168693-638445753748185794.jpg
Doc-P-1168693-638445753748185794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ثمن مواقف تركيا على الساحة الدولية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة.

وردا على سؤال حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس بوتين وموعد زيارة الأخير المرتقبة إلى تركيا، ذكر الرئيس أردوغان أن الزيارة "ليست في القريب العاجل"، لكن بوتين أبلغه بأنه "سيجري الزيارة دون تأخير".
Advertisement

كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن بوتين أعرب عن بالغ ترحيبه بمواقف تركيا على الساحة الدولية.

وهنأ بوتين، الاثنين، الرئيس أردوغان بعيد ميلاده، في اتصال هاتفي، وشكره على مساهماته في تعزيز العلاقات التركية الروسية.

- نركز على مقاتلات "إف-16"

وفيما إذا كان لقاءه مؤخرا مع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي يشرع الباب أمام عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف -35"، أفاد الرئيس أردوغان أن أنقرة تركز حاليا على موضوع مقاتلات "إف-16" أكثر من "إف-35".

وقال: "ناقشنا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخطوات التي سنتخذها بشأن طائرات إف-16"، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وكريس مورفي إلى تركيا.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي أعطى مؤخرا الضوء الأخضر لبيع 40 مقاتلة "إف-16" جديدة إلى تركيا، فضلا عن تحديث اسطولها الحالي من مقاتلات "إف-16".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:20 | 2024-02-26
15:17 | 2024-02-26
15:06 | 2024-02-26
15:05 | 2024-02-26
15:00 | 2024-02-26
14:45 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24