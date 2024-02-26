أردوغان: بوتين ثمن مواقف تركيا على الساحة الدولية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ثمن مواقف تركيا على الساحة الدولية.جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة.وردا على سؤال حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس بوتين وموعد زيارة الأخير المرتقبة إلى تركيا، ذكر الرئيس أردوغان أن الزيارة "ليست في القريب العاجل"، لكن بوتين أبلغه بأنه "سيجري الزيارة دون تأخير".كما لفت الرئيس أردوغان إلى أن بوتين أعرب عن بالغ ترحيبه بمواقف تركيا على الساحة الدولية.وهنأ بوتين، الاثنين، الرئيس أردوغان بعيد ميلاده، في اتصال هاتفي، وشكره على مساهماته في تعزيز العلاقات التركية الروسية.- نركز على مقاتلات "إف-16"وفيما إذا كان لقاءه مؤخرا مع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي يشرع الباب أمام عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف -35"، أفاد الرئيس أردوغان أن أنقرة تركز حاليا على موضوع مقاتلات "إف-16" أكثر من "إف-35".وقال: "ناقشنا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخطوات التي سنتخذها بشأن طائرات إف-16"، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وكريس مورفي إلى تركيا.يشار إلى أن الكونغرس الأميركي أعطى مؤخرا الضوء الأخضر لبيع 40 مقاتلة "إف-16" جديدة إلى تركيا، فضلا عن تحديث اسطولها الحالي من مقاتلات "إف-16".