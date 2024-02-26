بيسكوف يعلق على تدمير دبابة في منطقة عسكرية بأوكرانيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي أكد منذ البداية، أن دبابات "أبرامز" ستحرق كما الدبابات الأخرى، مؤكدا أن الجيش يواصل تجريد أوكرانيا من السلاح يوميا.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد شاهد مقطع الفيديو لدبابة "أبرامز" المحترقة وما إذا كان بإمكانهم التعليق: "منذ البداية، قال جنودنا إن هذه الدبابات ستحترق مثل غيرها، وبشكل عام، كما نعلم نحن وأنتم من التقارير اليومية لوزارة الدفاع، هذا هو العمل اليومي والمنهجي والمهني والمخلص لجيشنا..الذي يجرد أوكرانيا من السلاح ويفعل ذلك يوميا".

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(روسيا اليوم)