الأونروا: انخفاض المساعدات الإنسانية لغزة بمعدل 50%

Advertisement

قالت الأمم المتحدة إن كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال شباط الجاري انخفضت بمعدل 50 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق.وأوضح فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأونروا في بيان الاثنين، أنه من أجل إنهاء الأزمة الغذائية في القطاع ينبغي إعلان وقف إطلاق النار ورفع الحصار حتى تصل المساعدات إلى المنطقة.وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة في شباط انخفضت بمعدل 50 بالمئة مقارنة مع يناير الماضي، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات المتزايدة لمليوني شخص يعيشون في ظروف يائسة.(الاناضول)