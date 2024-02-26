Advertisement

عربي-دولي

الأونروا: انخفاض المساعدات الإنسانية لغزة بمعدل 50%

Lebanon 24
26-02-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1168702-638445764754577415.jpg
Doc-P-1168702-638445764754577415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الأمم المتحدة إن كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال شباط الجاري انخفضت بمعدل 50 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضح فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأونروا في بيان الاثنين، أنه من أجل إنهاء الأزمة الغذائية في القطاع ينبغي إعلان وقف إطلاق النار ورفع الحصار حتى تصل المساعدات إلى المنطقة.
Advertisement

وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة في شباط انخفضت بمعدل 50 بالمئة مقارنة مع يناير الماضي، مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات المتزايدة لمليوني شخص يعيشون في ظروف يائسة.
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-02-26
18:10 | 2024-02-26
16:49 | 2024-02-26
16:40 | 2024-02-26
16:23 | 2024-02-26
16:20 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24