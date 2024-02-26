مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير.. تجاوز المرخص به 27 مرة!

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة"، معربة عن "قلقها المتزايد" من جراء الزيادة.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، إن "إيران تدلي بتصريحات علنية بشأن قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".

Advertisement



وارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إذ بلغت المخزونات بتاريخ 10 شباط، أكثر من 27 ضعفاً من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، الذي ينظم أنشطة طهران النووية.