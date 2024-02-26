إدانة أردنية ببناء برج إسرائيلي على السور الغربي للمسجد الأقصى

أدان الأردن، الاثنين، بناء السلطات الإسرائيلية برجًا فوق سطح المدرسة التنكزية، الواقعة على السور الغربي للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك "خرقًا فاضحًا" للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأفاد البيان أن وزارة الخارجية أدانت "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء برج على سطح المدرسة التنكزية، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك؛ باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وقالت الوزارة إن "المدرسة التنكزية تعتبر جزءاً من المسجد الأقصى، وتمثل موقعاً مسجلاً في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ إجراءات تضمن حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس، وذلك امتثالاً لاتفاقيات وقرارات ومقررات منظمة اليونسكو.

وحذرت من أن "استمرار إسرائيل بانتهاك قواعد القانون الدولي، واستمرار التقييدات المفروضة على حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وخاصة مع استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقُرب حلول شهر رمضان ما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف وتوسعها".

( الأناضول)