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الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات فوق ساحل غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:00
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نفذت القوات المسلحة الأردنية يوم الاثنين، علمية إنزال جوي هي الأكبر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشملت إسقاط مساعدات إنسانية على طول ساحل القطاع من الشمال وحتى الجنوب.

 وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن العملية تمت بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 أحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.

 وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

 وتعد مشاركة طائرة فرنسية تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع.

 وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

 وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند مبيضين، إن الأردن نجح في حشد دعم دولي لجهود الإغاثة لسكان قطاع غزة.

 وأضاف الوزير الأردني أن عملية إنزال المساعدات التي تمت اليوم بقطاع غزة جاءت في سياق إغاثة السكان في القطاع. مشيرا إلى أنها شملت شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.

( سكاي نيوز)

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