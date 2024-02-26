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عربي-دولي

الفريق أول شنقريحة يؤكد التشابه بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:20
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قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن معاناة الشعبين في فلسطين والصحراء الغربية تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب رغم التباعد الجغرافي بينهما.

 وأكد شنقريحة، خلال زيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست جنوب البلاد، أن "الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية".

 وأضاف السعيد شنقريحة أنه "على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد".

 وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري أنه "مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود".

وشدد على أنه "يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر، والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام".

(روسيا اليوم)
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