16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الملك عبدالله الثاني: لن نسمح للظروف بالتأثير على مصالحنا الوطنية
Lebanon 24
26-02-2024
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين إنه بالرغم من صعوبة الأوضاع في المنطقة، الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية.
وخلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين بالمجلسين في قصر الحسينية، شدد الملك عبدالله على أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس ومن خلالها تكون المملكة أقوى في مساندة الأشقاء.
Advertisement
واشار الى أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.
كما أكد أن الأردن سيمضي بجهوده لكسر الحصار على غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة.
ولفت إلى أن الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الأردن في العالم للدعوة لوقف الحرب على غزة وأهمية التهدئة والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية، كان له أثر ملحوظ على مواقف العديد من الدول الغربية.
وأشار إلى تنسيق الأردن مع حلفائه لتفادي وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لما سيكون له من أثر سلبي كبير في غزة والضفة وعلى الأردن أيضا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
00:13 | 2024-02-26
26/02/2024 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
03:15 | 2024-02-26
26/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
08:00 | 2024-02-26
26/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
Lebanon 24
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
08:16 | 2024-02-26
26/02/2024 08:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-02-26
ماكرون يعلن عن تحالف لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل
18:10 | 2024-02-26
بايدن: نأمل بالتوصّل لوقف إطلاق النار في غزّة الاثنين المقبل
16:49 | 2024-02-26
هذه بنود "الإطار الأولي" الذي وافقت عليه إسرائيل
16:40 | 2024-02-26
الخارجية السعودية: إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني بغزة
16:23 | 2024-02-26
الأضرار كبيرة جداً.. هذا ما كشف عن تفجير "كابلات الاتصالات" في البحر الاحمر
16:20 | 2024-02-26
إعلام عبري: حماس ترفض شروط إسرائيل للهدنة
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 02:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 02:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 02:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24