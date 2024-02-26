الملك عبدالله الثاني: لن نسمح للظروف بالتأثير على مصالحنا الوطنية

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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين إنه بالرغم من صعوبة الأوضاع في المنطقة، الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية.وخلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المكتبين الدائمين بالمجلسين في قصر الحسينية، شدد الملك عبدالله على أن قوة الأردن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هي الأساس ومن خلالها تكون المملكة أقوى في مساندة الأشقاء.واشار الى أن ما يقدمه الأردن للأشقاء الفلسطينيين هو واجب، ولن يلتفت لبعض المشككين.كما أكد أن الأردن سيمضي بجهوده لكسر الحصار على غزة ومواصلة عمليات الإنزال الجوي وإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة.ولفت إلى أن الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الأردن في العالم للدعوة لوقف الحرب على غزة وأهمية التهدئة والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية، كان له أثر ملحوظ على مواقف العديد من الدول الغربية.وأشار إلى تنسيق الأردن مع حلفائه لتفادي وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لما سيكون له من أثر سلبي كبير في غزة والضفة وعلى الأردن أيضا.