تهديد استراتيجي لاسرائيل.. ليبرمان يتحدث عن "الحزب" وصواريخه

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أشار وزير الأمن السّابق وعضو "الكنيست" أفيغدور ليبرمان إلى انّ "حزب الله" يُشكل تهديداً استراتيجياً حقيقياً".وقال إنّ "لدى حزب الله كميّة هائلة من الصواريخ الدقيقة وهذا تهديد استراتيجي لا يُحتمل".واضاف أنه "إذا لم نغيّر المعادلة فلن يبقى سكّان في الشمال".