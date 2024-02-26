Advertisement

عربي-دولي

تقرير يكشف: الضربات على اليمن غير فعالة وتأتي بنتائج عكسية

Lebanon 24
26-02-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1168756-638445845934675754.jpg
Doc-P-1168756-638445845934675754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "UNHERD" البريطاني، أنّ "الهجمات الأميركية - البريطانية على اليمن أتت بنتائج عكسية وكانت بمثابة "إثارةٍ لعش الدبابير".
ورفعت الهجمات الأميركية - البريطانية، التي بدأت في 12 كانون الثاني الماضي، معدل الهجمات اليمنية في البحر الأحمر من 0.38 يومياً قبل ذلك التاريخ، إلى 0.53 بعده، بحسب تقرير إحصائي نشره الموقع.
Advertisement
وأشار الموقع الى أن الهجمات تزوّد خصوم الولايات المتحدة، وفي طليعتهم الصين وإيران، بمعلوماتٍ استخبارية عن الأنظمة الدفاعية البحرية الغربية التي يمكن استخدامها في أي صراع مستقبلي، ما يثير تساؤلات جدية حول الحكمة من العمل العسكري. 
هذا وقال الموقع إنّ اليمنيين حققوا بالفعل هدفهم المتمثل في فرض حصار بحري فعّال في المنطقة، مرجعاً سبب استمرار القادة الغربيين في تنفيذ هذه الضربات، رغم تأثيرها المعاكس، إلى ما أسماه: مبدأ "افعل شيئاً ما".
وتزامن نشر التقرير مع شنّ طائرات الأميركي - البريطاني  خمس غاراتٍ جوية جديدة، اليوم الإثنين، على منطقة رأس عيسى بمديرية الصَّليْف شمال غرب مدينة الحُدَيْدَة الساحلية، على البحر الأحمر غربي اليمن.
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-02-26
18:10 | 2024-02-26
16:49 | 2024-02-26
16:40 | 2024-02-26
16:23 | 2024-02-26
16:20 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24