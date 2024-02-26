تقرير يكشف: الضربات على اليمن غير فعالة وتأتي بنتائج عكسية

ذكر موقع "UNHERD" البريطاني، أنّ "الهجمات الأميركية - البريطانية على اليمن أتت بنتائج عكسية وكانت بمثابة "إثارةٍ لعش الدبابير".

ورفعت الهجمات الأميركية - البريطانية، التي بدأت في 12 كانون الثاني الماضي، معدل الهجمات اليمنية في البحر الأحمر من 0.38 يومياً قبل ذلك التاريخ، إلى 0.53 بعده، بحسب تقرير إحصائي نشره الموقع.

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وأشار الموقع الى أن الهجمات تزوّد خصوم الولايات المتحدة، وفي طليعتهم الصين وإيران، بمعلوماتٍ استخبارية عن الأنظمة الدفاعية البحرية الغربية التي يمكن استخدامها في أي صراع مستقبلي، ما يثير تساؤلات جدية حول الحكمة من العمل العسكري.

هذا وقال الموقع إنّ اليمنيين حققوا بالفعل هدفهم المتمثل في فرض حصار بحري فعّال في المنطقة، مرجعاً سبب استمرار القادة الغربيين في تنفيذ هذه الضربات، رغم تأثيرها المعاكس، إلى ما أسماه: مبدأ "افعل شيئاً ما".

وتزامن نشر التقرير مع شنّ طائرات الأميركي - البريطاني خمس غاراتٍ جوية جديدة، اليوم الإثنين، على منطقة رأس عيسى بمديرية الصَّليْف شمال غرب مدينة الحُدَيْدَة الساحلية، على البحر الأحمر غربي اليمن.