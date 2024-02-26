الخارجية السعودية: إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني بغزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إن إسرائيل "تواصل حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك خلال كلمة بن فرحان في اجتماع وزاري رفيع المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح الوزير السعودي أن "المدنيين في غزة يعانون أقسى الظروف في ظل تعرّضهم للقصف والتهجير القسري والجوع"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف: "تواصل إسرائيل حربها على غزة عبر انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي".

وأكد بن فرحان على أن "الأولوية الآن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".

( الأناضول)