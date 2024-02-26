الأضرار كبيرة جداً.. هذا ما كشف عن تفجير "كابلات الاتصالات" في البحر الاحمر

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ذكرت شبكة "سكاي نيوز" نقلا عن مصادر إن جماعة الحوثيين اليمنية هي وراء تفجير خطوط الاتصالات الممتدة تحت البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، التي يربط بين شبه الحزيرة العربية وإفريقيا.وكشفت المصادر أن 4 كابلات للاتصالات البحرية تعرضت للضرر، مشيرة إلى أن إصلاح الخطوط المتضررة قد يستغرق ما يصل إلى 8 أسابيع.هذا وأظهر التقييم الأولي أن الأضرار اللاحقة بالكابلات كبيرة جدا لكن ليست خطيرة.ولفتت المصادر الى أن ذلك سيؤثر على الاتصالات بين أوروبا وآسيا.وكانت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" أعلنت عن خلل في بنيتها التحتية بالبحر الأحمر، مما أثر على نظام الكابلات في إفريقيا.