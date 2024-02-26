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هذه بنود "الإطار الأولي" الذي وافقت عليه إسرائيل

Lebanon 24
26-02-2024 | 16:49
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كشفت مصادر لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخراً.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل اشترطت عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.
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كما ذكرت المصادر ان إسرائيل قبلت طلب "حماس" زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.

ولفتت الى ان "إسرائيل طرحت إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا".

وقالت إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وان  الإفراج عن 400 أسير سيقابله الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.
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