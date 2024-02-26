بايدن: نأمل بالتوصّل لوقف إطلاق النار في غزّة الاثنين المقبل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأميركي خلال زيارة لنيويورك اليوم الاثنين إنه يأمل في تطبيق وقف إطلاق النار بحلول الرابع من آذار.

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