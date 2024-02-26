Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يعلن عن تحالف لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل

Lebanon 24
26-02-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1168792-638445938748200234.jpeg
Doc-P-1168792-638445938748200234.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا".
وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه "تقرّر إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق وبالتالي لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:18 | 2024-02-27
01:08 | 2024-02-27
01:07 | 2024-02-27
00:49 | 2024-02-27
00:29 | 2024-02-27
00:16 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24