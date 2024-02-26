ماكرون يعلن عن تحالف لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "حلفاء أوكرانيا سيشكلون تحالفاً لتسليم صواريخ متوسطة وطويلة المدى إلى أوكرانيا".

وقال ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا إنه "تقرّر إنشاء تحالف لتوجيه ضربات في العمق وبالتالي لتزويد أوكرانيا بصواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

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