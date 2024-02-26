العدو يمطر غزة بالصواريخ.. ليلة عصيبة شهدتها عدّة مناطق(فيديو)

شنت طائرات الاحتلال غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة فجر الثلاثاء، حيث تعرض محيط مدينة غزة لقصف بعدة غارات جوية، كما استهدفت ثلاث غارات جوية أحياء الدرج والزيتون والصبرة في المدينة.



كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة.



وبالتزامن مع ذلك، تستهدف زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، من منزل عائلة "الزطمة" بجوار المستشفى الكويتي وسط رفح، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل.(عربي21)