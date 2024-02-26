Advertisement

عربي-دولي

العدو يمطر غزة بالصواريخ.. ليلة عصيبة شهدتها عدّة مناطق(فيديو)

Lebanon 24
26-02-2024 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1168815-638446118927881982.jpg
Doc-P-1168815-638446118927881982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنت طائرات الاحتلال غارات جوية عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة فجر الثلاثاء، حيث تعرض محيط مدينة غزة لقصف بعدة غارات جوية، كما استهدفت ثلاث غارات جوية أحياء الدرج والزيتون والصبرة في المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، تستهدف زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة.
Advertisement

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، من منزل عائلة "الزطمة"  بجوار المستشفى الكويتي وسط رفح، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنزل.(عربي21)

المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:18 | 2024-02-27
01:08 | 2024-02-27
01:07 | 2024-02-27
00:49 | 2024-02-27
00:29 | 2024-02-27
00:16 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24