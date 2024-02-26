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بعد تداول أخبار عن انعقاد لقاء ثنائي يجمع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، نفى مصدر سعودي مسؤول، المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.موقف السعودية ثابتوذكر المصدر ذاته في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفيديو المتداول كان أثناء وقوف وزير التجارة القصبي مع نظيرته النيجيرية قبيل افتتاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.وقال: "حينها تقدم شخص للسلام عليه، وبعد ذلك عرّف نفسه بأنه وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون سابق معرفة بهوية الشخص".في سياق متصل، أكد المصدر المسؤول ذاته موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي."سكان غزة يتعرضون لأبشع الانتهاكات"وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد رفض المملكة ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، إن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان.كما حذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح. وأكد على أهمية الأدوات المناسبة لمجلس حقوق الإنسان لتحقيق أهدافه. (العربية)