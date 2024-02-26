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عربي-دولي

القيادة الوسطى الأميركية تعلن تدمير 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز للحوثيين

Lebanon 24
26-02-2024 | 23:54
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 3 سفن مسيرة وصاروخي كروز كانا معدين للإطلاق من مناطق الحوثيين في اليمن.


وقالت في بيان إنه "في 26 فبراير دمرت قوات القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) ثلاث سفن سطحية مسيرة (USV)، واثنين من صواريخ كروز المتنقلة المضادة للسفن (ASCM)، ومركبة جوية بدون طيار هجومية (UAV)، في إطار الدفاع عن النفس. كانت أسلحة USV و ASCM جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر".
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وحددت قوات القيادة الوسطى الأمريكية المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأكدت في البيان أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة. (RT)
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