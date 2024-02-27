بلينكن للصفدي: نريد إقامة دولة فلسطينية ونرفض التهجير الحاصل

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باتصال هاتفي جمعه مع نظيره الأردني، أكّد بلينكن على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل، وسط رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مجددا أهمية ضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.كما ناقش الجانبان استمرار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد أن الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية، برغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.وأوضح العاهل الأردني أن جولته الخارجية، أكد فيها على أولوية وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى أهل القطاع بشكل كاف ومستمر.(سكاي نيوز عربية)