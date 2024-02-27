Advertisement

عربي-دولي

بلينكن للصفدي: نريد إقامة دولة فلسطينية ونرفض التهجير الحاصل

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1168832-638446150548305240.jpg
Doc-P-1168832-638446150548305240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باتصال هاتفي جمعه مع نظيره الأردني، أكّد بلينكن على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل، وسط رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مجددا أهمية ضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
Advertisement

كما ناقش الجانبان استمرار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد أن الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية، برغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.

وأوضح العاهل الأردني أن جولته الخارجية، أكد فيها على أولوية وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى أهل القطاع بشكل كاف ومستمر.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:18 | 2024-02-27
01:08 | 2024-02-27
01:07 | 2024-02-27
00:49 | 2024-02-27
00:29 | 2024-02-27
00:16 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24