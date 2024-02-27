إحذروا.. عملة مزيفة تغزو الأسواق من هذه الفئة!





وكشف المركزي في بيان، عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، أحدها صادر عن "مركزي طرابلس" وآخر عن "مركزي بنغازي" وثالث مجهول المصدر.

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كما أكد أن فئة الـ 50 دينارا مجهولة المصدر تخضع حاليا لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مشيرا إلى أنه سيتم سحب هذه الفئة خوفا من ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وكذلك لإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.



وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، لافتا إلى أنّه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب لاحقا. أكد المصرف المركزي الليبي وجود عملة ورقية مزيفة من فئة 50 دينارا يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق، وهو ما أحدث بلبلة في الشارع الليبي، خاصة في تبادلات الأسواق العامة والمحلات التجارية.وكشف المركزي في بيان، عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من فئة 50 دينارا، أحدها صادر عن "مركزي طرابلس" وآخر عن "مركزي بنغازي" وثالث مجهول المصدر.كما أكد أن فئة الـ 50 دينارا مجهولة المصدر تخضع حاليا لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مشيرا إلى أنه سيتم سحب هذه الفئة خوفا من ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وكذلك لإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، لافتا إلى أنّه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقا للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب لاحقا.

الحكومة ترفض



يشار إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان، كانت رفضت سحب العملة المتداولة من فئة 50 دينارا، مبرّرة قرارها بأنّ سحب العملات لا بدّ أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وهو ما لم يحصل.



وأشارت في بيان مساء أمس الاثنين، إلى أن إعلان المصرف المركزي عن وجود عملة مزيفة متداولة في السوق من فئة 50 دينارا، أحدث بلبلة وتخبّطا بين الناس، موضحة أن بعض المحلاّت والمراكز التجارية قامت برفض قبول هذه الورقة النقدية من المواطنين.



واعتبرت أنّ هذا الأمر يجرمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني وفي التعامل التجاري بين الناس.



كما أكدت أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة. (العربية)







