تحتوي على "مسحوق أبيض".. الشرطة تحقق برسالة وصلت إلى ابن ترامب

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تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا بعد أن فتح دونالد ترامب جونيور الاثنين رسالة تحتوي على مسحوق أبيض مجهول في منزله في فلوريدا.وقال آندي سورابيان، المتحدث باسم ترامب الابن، إن "نتائج اختبار المادة جاءت غير حاسمة بشأن ماهيتها بالضبط، لكن المسؤولين في الموقع لا يعتقدون أنها مميتة".وأكد مكتب عمدة مقاطعة "بالم بيتش" أنه يساعد في التحقيق، لكنه أحال الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكي.ورفضت الخدمة السرية التعليق على التحقيق.(سي ان ان)