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بالتفاصيل.. إليكم بنود مسودة الهدنة المتوقعة بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
27-02-2024 | 01:07
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بالتوازي مع إعلان الرئيس الأميركي جو بادين عن توجه قوات الإحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف العمليات خلال شهر رمضان المبارك، نشرت وكالة رويترز تفاصيل مسودة الهدنة التي يتم مناقشتها في باريس بين حماس وممثلين عن الكيان المحتل.
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وأشارت رويترز إلى  أن حماس تسلمت مسودة محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة وصفقة التبادل، والتي تنص على وقف إطلاق النار خلال 40 يومًا، يتم خلالها إدخال 500 شاحنة بشكل يومي إلى القطاع، تحمل مساعدات متنوعة إلى أهالي غزة، بالتوازي مع عملية إعادة تأهيل المخابز والمستشفيات.
 
أما بخصوص الرهائن، فتنص مسودة محادثات باريس على الإفراج عن 10 سجناء فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي.
 
كذلك تنص المسودة على إعادة السكان إلى شمال غزة عدا الذين في سن التجنيد.(العربية)
 
 
المصدر: العربية
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