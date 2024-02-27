19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ابتزاز وتحديات.. النفط الليبي يشعل المشاكل في البلاد
Lebanon 24
27-02-2024
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تجدد إغلاق أكبر الموانئ النفطية في ليبيا وبعضها خط يصل لإيطاليا بعض التساؤلات عن تداعيات الخطوة وفشل الحكومة في احتواء الأزمة وما إذا كانت ستؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي أصلا.
Advertisement
وأعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير النفط، بعد منح الحكومة مهلة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم التي تتلخص في زيادة رواتبهم وصرف علاوتهم المالية أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك ضرورة اعتماد منتسبي الجهاز إداريا وماليا تحت مؤسسة النفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع".
وفي محاولة لاحتواء الأزمة مؤقتا.. قرر رئيس حكومة الوحدة، "عبد الحميد الدبيبة" تحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش على أن ينظر في باقي المطالب لاحقا، ما دفع المحتجين لإعادة فتح الموانئ بشكل مؤقت حتى تتم تنفيذ قرارات الدبيبة".
من جهته قال المستشار الليبي في شؤون النفط والغاز، طارق إبراهيم إن "ورقة النفط يتم استخدامها نتيجة الانقسام السياسي وصراع الطبقة السياسية على إدارة المؤسسات النفطية وتنافس سياسي واقتصادي للحصول على نفوذ أكبر من خلال إدارة الشركات النفطية، وأي توقف لإنتاج الحقول النفطية سيؤثر على إجمالي الإنتاج المحلي من النفط".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هناك كثير من العواقب والأضرار خطرها على سوق النفط الليبي حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي هذا النفط دون تسويق أو يقل الطلب عليه.
وبخصوص تأثير تكرار الإغلاق قال : "عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية للمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية"، كما قال.(علابي21)
المصدر: عربي21
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
Lebanon 24
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
08:16 | 2024-02-26
26/02/2024 08:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
15:47 | 2024-02-26
26/02/2024 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
08:00 | 2024-02-26
26/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
12:24 | 2024-02-26
26/02/2024 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:33 | 2024-02-27
قيادي بحماس حول تصريحات بايدن بشأن "هدنة غزة": سابقة لأوانها
04:21 | 2024-02-27
قد تبلغ قوته أكثر من 7 درجات.. تحذيرات من زلزال عنيف سيُدمر إسطنبول
04:19 | 2024-02-27
بسبب ماس كهربائي.. حريق ضخم يلتهم محال تجارية بمنتجع سياحي بمصر (صور)
04:17 | 2024-02-27
مسؤول إسرائيلي بات محط سخرية بسبب البرازيل.. شاهدوا ما حصل(فيديو)
04:01 | 2024-02-27
منذ 7 تشرين الاول.. حصيلة شهداء غزة الى ارتفاع
03:48 | 2024-02-27
في تركيا.. توقيف 20 شخصا يشتبه في صلتهم بـ"داعش"
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24