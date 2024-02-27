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عربي-دولي

في مسعى لإنهاء الحرب.. أميركا تعيّن مبعوثًا خاصًا للسودان

Lebanon 24
27-02-2024 | 01:53
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 أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعين مبعوثا خاصا جديدا للسودان، وذلك في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس توم بيرييلو سيتولى دور المبعوث الخاص بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن.
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وقال بيرييلو في بيان إنه سيبني على جهود الشركاء في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية والأعمال الوحشية.

وأضاف "يعكس هذا التعيين مدى الإلحاح والأهمية التي أولاها الرئيس الأمريكي جو بايدن والوزير بلينكن لإنهاء هذه الحرب ووضع حد للكثير من الأعمال الوحشية بحق المدنيين والحيلولة دون تحول الوضع الإنساني المروع بالفعل إلى مجاعة كارثية".

وقال بلينكن في البيان إن السفير الأمريكي لدى السودان جون جودفري غادر منصبه.

وشغل بيرييلو سابقا منصب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، كما كان عضوا في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فرجينيا.(رويتز)
المصدر: رويترز
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