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عربي-دولي

كييف تستمر بإرسال الطائرات المسيرة نحو موسكو.. هذا ما أعلنه الجيش الروسي

Lebanon 24
27-02-2024 | 02:15
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش أسقطت خلال الليلة الماضية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك، وثالثة فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "الليلة الماضية تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية على أهداف في الأراضي الروسية… وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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وفي وقت سابق أعلن الجيش الروسي أن طواقم منظومة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات حربية تابعة لقوات كييف على اتجاه زابوروجيه.(سانا)
المصدر: سانا
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