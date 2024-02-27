بشكلٍ مفاجئ.. قوات فاغنر تظهر مجددًا!

انتشر مقاتلو فاغنر الروسية بالقرب من بلدة أفدييفكا في دونيتسك التي استولت عليها القوات الروسية مؤخرا، وفقا للاستخبارات الأوكرانية.

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وقالت الاستخبارات الأوكرانية أن المجموعة تستخدم نفس النهج الذي استخدمته في هجمات "وحشية" بمناطق أخرى، بحسب موقع نيوز ويك.ولفت نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، اللواء فاديم سكيبيتسكي، إلى أن روسيا تقوم بتشكيل فيلق من المتطوعين قوامه 18 ألف جندي، وتديره وزارة الدفاع الروسية.وقال سكيبيتسكي إن المرتزقة يتم نشرهم بسبب خبرتهم القتالية وأنهم يستخدمون نفس النهج الذي استخدمه فاغنر في باخموت، و"يحققون نتائج بأي ثمن".(بلينكس)