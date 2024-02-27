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عربي-دولي

بوريل يؤكد: إسرائيل "سهلت" تطور حماس

Lebanon 24
27-02-2024 | 02:52
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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، أن إسرائيل "سهّلت تطور" حماس التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 تشرين الأول على إسرائيل الذي أشعل الحرب في قطاع غزة، وأشار أيضا إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية بموقفها الداعم لإسرائيل في الحرب على غزة "لا تمثل إلا نفسها".
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وعندما سُئل في منتدى في مدريد عن تصريحاته المثيرة للجدل في كانون الثاني الماضي عندما قال إن إسرائيل "أنشأت" و"مولت" حماس، التزم بوريل موقفه.

وقال "إن لعب إسرائيل على انقسام الفلسطينيين من خلال إنشاء قوة معارضة لحركة فتح هو واقع لا جدال فيه"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف "أنا لا أقول إنها مولتها عن طريق إرسال شيك لها، لكنها سهّلت تطور حماس".

وأكد بوريل أنه يشير إلى "عبارة معروفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلى بها علنا أمام كتلته البرلمانية حيث قال إن كل من يعارض حل الدولتين يجب.. أن يسهل.. تمويل حماس"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال بوريل "من حقي" انتقاد حكومة نتنياهو "دون أن أُتَّهم بمعاداة السامية".

وتابع "هذا لا يمنعني من اعتبار أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة غير متناسب" لأنه يتسبب في "عدد مفرط من الضحايا المدنيين".

ومضى بالقول "الجميع يبدون متفقين" على حل الدولتين وبالتالي على إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "ما عدا حكومة نتنياهو التي تمنع تطبيق هذا الحل منذ 30 عاما".(سكاي نيوز)





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