هل تساعد الإطاحة به في إنهاء الحرب بغزة؟ تقرير أميركي يكشف ما يخطط له

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وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون لـ"واشنطن بوست"، إن العملية الإسرائيلية في غزة لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القبض على السنوار أو قتله أو عدم قدرته على إدارة حماس.



أين يختبئ السنوار؟

يحيى السنوار، هو قائد الحركة في غزة، ووصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه "رجل ميت يمشي"، قاصدا الهدف المتعلق بقتله، وتؤكد إسرائيل أنه "مهندس هجوم 7 تشرين الأول".



وتحديد موقع السنوار "قد لا يكون صعبا، من الناحية التكتيكية أو السياسية"، لكن الصعوبة تكمن في "شن عملية عسكرية لقتله دون قتل أو إصابة العديد من الرهائن الذين يعتقد أنه يتخذهم دروعا بشرية"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأميركيين وغربيين. كتب موقع "الحرة": يثق الجيش الإسرائيلي بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يختبئ داخل "شبكة من الأنفاق" أسفل جنوب القطاع، لكنه يتخذ دروعا بشرية من الرهائن بهدف ردع عملية اعتقاله أو قتله، مما يحبط جهود إسرائيل لتفكيك الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخري، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".وقال مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون لـ"واشنطن بوست"، إن العملية الإسرائيلية في غزة لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القبض على السنوار أو قتله أو عدم قدرته على إدارة حماس.يحيى السنوار، هو قائد الحركة في غزة، ووصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه "رجل ميت يمشي"، قاصدا الهدف المتعلق بقتله، وتؤكد إسرائيل أنه "مهندس هجوم 7 تشرين الأول".وتحديد موقع السنوار "قد لا يكون صعبا، من الناحية التكتيكية أو السياسية"، لكن الصعوبة تكمن في "شن عملية عسكرية لقتله دون قتل أو إصابة العديد من الرهائن الذين يعتقد أنه يتخذهم دروعا بشرية"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأميركيين وغربيين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأمر لا يتعلق بتحديد مكانه، بل يتعلق بالقيام بشيء ما" دون المخاطرة بحياة الرهائن.



ويُعتقد أن السنوار مختبئ في أنفاق أسفل مدينة خان يونس، الواقعة جنوب قطاع غزة، وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتفقون مع التقييم الإسرائيلي بأن السنوار يختبئ في مكان ما تحت مسقط رأسه ويحيط نفسه بالرهائن.



ولعدة أشهر، قامت الأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية برسم خرائط لشبكة واسعة من الأنفاق تحت غزة في محاولة لفهم النقاط الرئيسية في الشبكة والعثور على السنوار.



وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا أدلة على أن "السنوار ربما كان متقدما عليهم بخطوة".



وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية، فقد عثر الجنود على ملابس السنوار، وملاحظات على أنه كان يكتب بخط يده، وحتى فرشاة أسنان ربما استخدمها.



وفي الأيام الأخيرة، تكهن بعض المسؤولين بأن زعيم حماس ربما انتقل على بعد بضعة أميال إلى رفح، على الحدود مع مصر، وقد نفى المسؤولون الإسرائيليون علناً مزاعم الصحافة بأن السنوار هرب عبر الحدود.



أخر ظهور للسنوار

عاد الاهتمام العام بمكان وجود السنوار ومصيره للواجهة مرة أخرى في 13 شباط، عندما نشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنه "لقطات كاميرا أمنية للسنوار داخل نفق أسفل خان يونس".



وقال متحدث عسكري إن الفيديو، الذي حصل عليه الجيش الإسرائيلي مؤخرا من كاميرا تابعة لحماس، أظهر السنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله وشقيقه عبر ممر مظلم في طريقهم إلى مخبأ، بعد ثلاثة أيام من هجوم حماس في تشرين الأول.

وقدمت اللقطات للإسرائيليين نظرة نادرة عن قرب على الحياة الشخصية لزعيم حماس.



وكان ذلك مؤشرا آخر على أن الجيش الإسرائيلي ربما يقترب من موقعه، وفق "واشنطن بوست".

هل مازال يقود حماس؟

الموضوع المطروح للنقاش، هو ما إذا كان السنوار قادرا على قيادة عناصر أثناء تواجده تحت الأرض، وفق "واشنطن بوست".



وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن السنوار ما زال يتخذ القرارات في الحرب.



لكن في الآونة الأخيرة، شكك غالانت علنا في سيطرة السنوار على عناصر حماس "لأنه مختبئ".



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "حركة حماس بدأت تبحث عن بديل للسنوار، في ظل انقطاع الاتصالات معه بشكل كامل".



وأشار في جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، إلى أن "حماس لا تثق في قادتها، وفرع حماس في غزة لا يرد، ولا يوجد قادة في الميدان للتحدث معهم وهذا يعني أن هناك مناقشات لتحديد من يدير القطاع".



وأشار بعض المسؤولين، بما في ذلك غالانت، إلى أن مفاوضات الرهائن كانت بطيئة في إحراز تقدم بسبب "الوقت الذي يستغرقه إرسال الرسائل بين القيادة السياسية لحماس في الخارج والسنوار وقواته في غزة".



هل يوقف "قتل السنوار" الحرب؟

سيكون قتل السنوار بمثابة نصر استراتيجي ورمزي كبير لإسرائيل، لكن بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كان القضاء على زعيم واحد سيقرب الحكومة الإسرائيلية، من تحقيق هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المتمثل في "القضاء على حماس".



وهو الهدف الذي يصفه النقاد بأنه "غير محدد وغير واقعي".



وأعتبر ألون بينكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم، أن "قتل السنوار سيكون بمثابة ممارسة للعدالة الخالصة".



وقال: "إنه في الواقع يستحق الموت أكثر من مرة، بالنسبة للإسرائيليين فهو يمثل الشر المتجسد".



ولكن قتله لن "يقضي"، على حماس أو"يسقطها"، ولن يمثل انتصارا، وسيكون ذلك بمثابة "انتقام مبرر" من رجل واحد، وسيجعل الإسرائيليين يشعرون بوجود عدالة "لا أكثر ولا أقل"، بحسب بينكاس.



وفي السر، أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن إحباطهم إزاء "هدف تدمير حماس"، الذي يرون أنه "مطلق بلا داع".



ويقولون إنه من الأكثر جدوى، "إضعاف حماس كمنظمة عسكرية، بقتل قادتها، إلى جانب عدد كاف من المقاتلين، بحيث لا تتمكن أبدا من شن هجوم بحجم 7 تشرين الأول مرة أخرى.



ومصير السنوار يظل حاسما بالنسبة لنتيجة الحرب، وقال مسؤول عربي إن "بعض المسؤولين المشاركين في المحادثات حول تسوية محتملة ناقشوا السماح للسنوار بمغادرة غزة والذهاب إلى المنفى".



لكن لا يزال من غير الواضح "ما إذا كان السنوار سيوافق وما هي الدولة، التي ستكون على استعداد لقبول نفيه إليها".



وفي حديثه لـ"واشنطن بوست"، قال ضابط سابق في الموساد، لا يزال على اتصال وثيق مع زملائه، إن "قتل السنوار ومساعديه كان مهما، ولكنه جزء واحد فقط من مطلب أوسع لتدمير القدرة العسكرية لحماس".



وأكد أحد الأشخاص المقربين من القيادة الإسرائيلية العليا أن "قتل السنوار لن يتنهي الحرب، لكنه قد يعجل بزوال حماس".



وقال الشخص الذي لم تذكر "واشنطن بوست" اسمه، إن "قتل السنوار، سيشجع المزيد من سكان غزة على التحدث علنا وتحمل المسؤولية بدون حماس".



ومن شأن مقتل السنوار أن يقطع العلاقات الحيوية بين حماس وشبكتها الدولية، وفق المصدر ذاته.



وأضاف:" نحن نعلم بالطبع أن شخصا آخر سيحل محله، لكن ذلك سيؤدي إما إلى انقسام حماس أو إضعافها بشكل كبير"، وقد يصف العديد من الإسرائيليين ذلك بأنه انتصار.



