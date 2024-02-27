حول "الدول ذات السيادة"... زاخاروفا تسخر من تصريح مسؤول أميركي

سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية من تصريح لمتحدث باسم الخارجية الأميركية قال فيه إن إسرائيل "دولة ذات سيادة" والولايات المتحدة لا تملي عليها قرارات وسياسات.



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وعلقت زاخاروفا على ذلك ساخرة: "كلمات من ذهب! الاستنتاج هو أن الدول التي تملي عليها الولايات المتحدة ما يجب عليها فعله، ليست دولا ذات سيادة"، في ما يبدو أنها إشارة ضمنية إلى إوكرانيا، التي تعتبر موسكو أنها لم تعد دولة مستقلة وتحولت إلى دمية في أيدي واشنطن في صراعها مع روسيا. وكتبت ماريا زاخاروفا في منشور عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء إن "المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر (قال): إسرائيل دولة ذات سيادة، والولايات المتحدة لا تملي على الدول ذات السيادة ما يجب عليها فعله".وعلقت زاخاروفا على ذلك ساخرة: "كلمات من ذهب! الاستنتاج هو أن الدول التي تملي عليها الولايات المتحدة ما يجب عليها فعله، ليست دولا ذات سيادة"، في ما يبدو أنها إشارة ضمنية إلى إوكرانيا، التي تعتبر موسكو أنها لم تعد دولة مستقلة وتحولت إلى دمية في أيدي واشنطن في صراعها مع روسيا.

وكان أحد الصحفيين وجه لميلر خلال إفادة صحفية أمس الاثنين سؤالا مفاده أن ما يسمى "خطة نتنياهو لغزة" تتعارض بشكل أساسي مع كل ما تدعو إليه الإدارة الأميركية، بما في ذلك حل الدولتين، بل ويرفض نتنياهو حل الدولتين علنا، فمع من تعتزمون تنفيذه؟

ورد عليه ميلر: "..إسرائيل، كغيرها من دول المنطقة، دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها. إن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله، كما أننا لا نملي على أي دولة ما يجب عليها أن تفعله..".

وأضاف: "إننا نقدم ما نعتقد أنه أفضل المقترحات لتحقيق السلام والأمن، وسنواصل القيام بذلك. لكن على إسرائيل أن تتخذ قراراتها بنفسها، تماما كما يتعين على كل دولة مستقلة ذات سيادة أن تتخذ قراراتها بنفسها". (RT)