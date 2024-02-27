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منذ 7 تشرين الاول.. حصيلة شهداء غزة الى ارتفاع

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:01
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت الوزارة أن هذا يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي إلى 29878 شهيدًا و70215 جريحا.
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وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيانها اليوم، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


 وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت صباح اليوم، إن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية بمواجهات في الضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء.
وذكرت الوكالة: "استشهد فجر الثلاثاء 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوبي المدينة".
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في وقت سابق من الليل مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، حسب "وفا". (سكاي نيوز)
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