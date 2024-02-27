قد تبلغ قوته أكثر من 7 درجات.. تحذيرات من زلزال عنيف سيُدمر إسطنبول

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مُجدداً دقت بلدية اسطنبول التركية ناقوس الخطر بسبب تكرار التحذيرات حول وقوع زلزال مدمر في المدينة قد تبلغ قوته أكبر من 7 درجات، وإزاء هذا الوضع الخطير الذي يربك المواطنين تسعى البلدية إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة للحد من وقوع كارثة.وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة من بلدية اسطنبول، أن المسؤولين يتباحثون بشكل دائم لاتخاذ إجراءات محدودة على الأرض لحماية البنية التحتية لتصبح مقاومة للزلازل، خاصة مع وجود شبكات الغاز الطبيعي ومياه الشرب والمترو والأنفاق، مما ينذر بأزمة خطيرة للغاية.وأشارت المصادر في تصريحات لـ"العربية.نت" إلى أن أكثر من جيولوجي أكدوا أن الزلزال قد يكون قوياً ومدمراً، لذلك على الحكومة التعامل مع الأمر بجديّة، وأن تكون على استعداد للقيام باللازم والحد من وقوع كارثة.إلى ذلك، ذكر مكتب الجيولوجي سينان توركان أن "لا مفر من زلزال مرتقب في إسطنبول".وكشف المكتب الذي يعمل فيه العشرات من طلبة الجامعات لـ"العربية.نت" أن "التحضيرات الحكومية كترميم المباني القديمة وإفراغ تلك المهددة بالانهيار وتحضير ملاجئ من شأنها أن تقلل من تداعيات الكارثة المحتملة".ويرفض خبراء الجيولوجيا الأتراك وضع توقيت زمني محدد للزلزال المرتقب، لكنهم يجمعون معاً أن زلزالاً قوياً ستشهده إسطنبول، مشددين على أن تحذير المتخصصين ضروري ومهم لتحتاط الحكومة وتأخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بتحضير فرق الإنقاذ الطبي وتأمين الخدمات الصحية وتجهيز المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نشر التوعية بين السكان ليتصرفوا مع هذا أي كارثة طبيعية محتملة دون هلع.وأضاف مكتب سينان توركان "أينما تسبب صدع شمال الأناضول في حدوث زلزال، أصبح غربه هدفاً للزلزال التالي".ويحذر الجيولوجيون من أن عدد الفوالق في تركيا يصل إلى نحو 500 فالق، ما قد يسبب زلازل بقوة تزيد عن 5.5 درجات، وبالتالي فالبلاد تواجه خطراً حقيقياً، خصوصاً أن الزلازل الأخيرة أظهرت وجود أكثر من 500 فالق نشط.ومن المتوقع أن ينجم عن هذا الزلزال أضرار جسيمة إن لم تلجأ الحكومة التركية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في أسرع وقت. (العربية)