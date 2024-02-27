بسبب ماس كهربائي.. حريق ضخم يلتهم محال تجارية بمنتجع سياحي بمصر (صور)

تمكنت السلطات المصرية من السيطرة على حريق ضخم اندلع في محال تجارية بقرية سياحية في مدينة بورسعيد شمال البلاد.



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وأشارت المعاينة والمعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى احتراق فيلا و3 كافتيريات وعدد من المحال، دون وقوع خسائر بشرية. وتلقت السلطات بلاغا بنشوب حريق بعدد من المحال في قرية النورس السياحية على شاطئ بورسعيد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث وبدأت في إخماد النيران.وأشارت المعاينة والمعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى احتراق فيلا و3 كافتيريات وعدد من المحال، دون وقوع خسائر بشرية.

ودفعت السلطات بعشرات سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لمنتجعات سياحية مجاورة وفيلات ومحال أخرى، فيما يجري حالياً حصر حجم الخسائر والتلفيات.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، قررت السلطات التحقيق مع مسؤولي أحد المولات التجارية الذي نشب به الماس الكهربائي وتسبب باندلاع الحريق لمعرفة مدى التزامهم بإجراءات الأمن والسلامة المهنية. (العربية)