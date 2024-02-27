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عربي-دولي

قيادي بحماس يرد على تصريحات بايدن بشأن "هدنة غزة": سابقة لأوانها

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:33
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قال قيادي في حركة حماس إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها، مضيفا أنه "لا تتطابق مع الوضع على الأرض".
وأضاف القيادي في حماس القول إنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
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وكان بايدن قال، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.


 وحذر بايدن، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وأشار بايدن إلى أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
وقال "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن". (سكاي نيوز)
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