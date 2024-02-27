اتهمته إسرائيل بإطلاق الصواريخ.. مقتل ضابط سوري في القنيطرة

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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط سوري بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة الجنوبي.وأضاف: "الضابط المستهدف يتبع اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان المحتل".