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عربي-دولي

اتهمته إسرائيل بإطلاق الصواريخ.. مقتل ضابط سوري في القنيطرة

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:55
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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط سوري بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأضاف: "الضابط المستهدف يتبع اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان المحتل".
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