Advertisement

عربي-دولي

تركيا تعلن تحييد إحدى قياديات "حزب العمال الكردستاني"

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1168958-638446319508194813.jpg
Doc-P-1168958-638446319508194813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية حيدت قيادية في "حزب العمال الكردستاني" في مدينة القامشلي السورية.
وحسب الوكالة التركية فإن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحيد الإرهابية أمينة سيد أحمد، القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في مدينة القامشلي السورية".
Advertisement
يشار إلى أنه في تشرين الاول 2019 أطلقت تركيا هجوما على شمال شرق سوريا حمل اسم "عملية نبع السلام" استهدفت فيها المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من شمال شرق سوريا.
ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن العملية تهدف إلى طرد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية بسبب علاقاتها مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:06 | 2024-02-27
07:00 | 2024-02-27
06:47 | 2024-02-27
06:34 | 2024-02-27
06:20 | 2024-02-27
06:07 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24