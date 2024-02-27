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عربي-دولي
بعدما أخطأ في اسم زوجته.. بايدن يسخر من ترامب: إنه في نفس عمري تقريباً ولا يتذكر
Lebanon 24
27-02-2024
|
05:27
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انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، عمر سلفه دونالد ترامب وقدرته العقلية، قائلا إن الرئيس السابق الذي يصغره بـ4 أعوام "في نفس عمري تقريبا".
وأشار الرئيس إلى تقارب أعمارهما خلال مقابلته مع شبكة "إن بي سي"، وقال: "عليك أن تلقي نظرة على الرجل الآخر.إنه في نفس عمري تقريبا"، وجاء ذلك بعد أن أطلق ترامب عن طريق الخطأ على زوجته ميلانيا ترامب اسم "مرسيدس"، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ CPAC يوم السبت، وعن هذا قال بايدن: "لا يستطيع تذكر اسم زوجته".
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وأضاف: "إن الأمر يتعلق بعمر أفكارك.. هذا هو الرجل (ترامب) الذي يريد إعادتنا إلى الوراء. يريد إعادتنا إلى قضية رو ضد وايد (القضية التي حمت حق النساء في الإجهاض). يريد إعادتنا إلى مجموعة كاملة من القضايا التي تعود إلى 50 و60 عاما إلى الوراء، وهي مواقف أميركية ثابتة".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن البالغ من العمر 81 عاما، من عمر المرشح الجمهوري في الانتخابات التمهيدية ترامب البالغ من العمر 77 عاما. (روسيا اليوم)
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