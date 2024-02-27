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عربي-دولي
وزارة التربية الفلسطينية تعلن حصيلة الضحايا الطلاب والمعلمين
Lebanon 24
27-02-2024
|
05:50
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد 5424 طالب وإصابة 9193 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.
وأوضحت الوزارة حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، أن "عدد الطلبة الذين سقطوا في قطاع غزة منذ بداية القصف الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 5379، والذين أصيبوا إلى 8888".
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وأضافت أنه استشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.
وكشفت وزارة التربية الفلسطينية عن أن 255 معلما وإداريا سقطوا وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.
ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل.
كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة، أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء القصف الإسرائيلي، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة، حسب بيان الوزارة.
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