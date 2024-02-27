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عربي-دولي

مكانه معروف.. لماذا تخشى أميركا وإسرائيل قتل السنوار أو اعتقاله؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 06:00
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ذكر موقع "العربية" أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين متفقون على أن يحيى السنوار لا يزال مختبئا داخل أنفاق في خان يونس، بجنوب قطاع غزة، "ويحيط نفسه برهائن إسرائيليين يستخدمهم كدروع بشرية"، وفقاً لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في وقت متأخر أمس الاثنين عن مصادر استخباراتية إسرائيلية وأميركية وغربية.
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أما التحدي الأكبر حتى من الكشف عن مخبأ السنوار، فهو القيام بعملية لقتله أو اعتقاله بطريقة لا تعرض الرهائن للخطر، بحسب ما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، أكد وجود إمكانية العثور عليه "لكن الأمر لا يتعلق بتحديد مكانه بل القيام بشيء دون المخاطرة بحياة الرهائن" كما قال.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تشارك أيضا في البحث عن السنوار ولكن بحذر، في ما قالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن محللين في وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية يساعدون إسرائيل على رسم خرائط أنفاق حماس، باستخدام "تقنيات تحليلية قوية" تجمع بين مخرجات البيانات المختلفة. كما يساعدونها بتحليل اتصالات مشفرة ومعلومات مستخرجة من الأقراص المدمجة للكمبيوتر، فضلا عن معالجة المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق الاستجواب والتحقيق.
 
كما في التقرير، إشارة إلى أن التعاون "قد يساعد في البحث عن السنوار" رغم أن الاستخبارات الأميركية ليس لديها عملاء في قطاع غزة، ولا تساعد إسرائيل بعملياتها اليومية في القطاع، كتحديد أماكن مقاتلي حماس "غير البارزين" والبنية التحتية للحركة، وأن مسؤولا سابقا في "الموساد" قال للصحيفة إن الإسرائيليين لا يحتاجون إلى مساعدة الولايات المتحدة في إدارة الحرب ضد حماس في غزة "والسؤال بحد ذاته مهين"، وفق تعبيره.
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