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عربي-دولي

بمشاركة إماراتية وأردنية.. مصر ستنفذ عملية إسقاط مساعدات في غزة

Lebanon 24
27-02-2024 | 06:07
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ستنفذ القوات الجوية المصرية، عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وقالت وسائل الإعلام المصرية: "أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن القوات الجوية المصرية، ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية".
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وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد نفذت أمس الاثنين علمية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: "قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة".

واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

ويأتي تكثيف الإنزالات الجوية نتيجة لما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

وتأتي مشاركة طائرة فرنسية تأكيدا على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وايصال المساعدات للأشقاء في القطاع. (روسيا اليوم)
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