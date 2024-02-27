لتنديده بالحرب.. حكم بالسجن ضد حقوقي روسي بارز

Advertisement

قضت محكمة روسية بالسجن لمدة عامين ونصف بحق الناشط الحقوقي البارز، أوليغ أورلوف، لتنديده بحرب موسكو على أوكرانيا.وعمل أورلوف، البالغ من العمر 70 عاما، لأكثر من عقدين من الزمن كأحد قادة منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان، التي كانت من ضمن المتوجين بجائزة نوبل للسلام في 2022، بعد عام من حظرها في روسيا.وواجه أورلوف، اتهامات بـ "تشويه سمعة" الجيش الروسي، بعد نشره مقال رأي على صحف فرنسية، كتب فيه أن القوات الروسية ترتكب "قتلا جماعيا" في أوكرانيا، وأن بلاده "انزلقت مرة أخرى إلى الشمولية"، حسبما نقلته "الغارديان".وكان أورلوف منتقدا صريحا للحرب في أوكرانيا، ورافضا للتضييق الذي تفرضه السلطات الروسية على المعارضة.وفي كلمته الختامية أمام المحكمة، أكد أنه لم يرتكب أي جريمة ولم يندم على أي شيء، وبدلا من ذلك انتقد الدولة الروسية "الشمولية" و"الفاشية".ويعد أورلوف من بين النشطاء المناهضين للحرب القلائل الذين بقوا في روسيا، ويواصلون الاحتجاج والنشر على الإنترنت وجمع التبرعات وتنظيم المعارضة لحرب بوتين ضد الجارة أوكرانيا.وقال أورلوف لصحيفة الغارديان في وقت سابق: "لقد اتخذت قرارا منذ فترة طويلة بأنني أريد أن أعيش وأموت في روسيا، إنها بلدي".وبالحكم الصدر ضده، ينضم أورلوف إلى مجموعة صغيرة من المنشقين البارزين الآخرين الذين تم سجنهم بسبب رفضهم علنا الحرب في أوكرانيا.وفي بيانه الختامي، أشاد أورلوف أيضا بأليكسي نافالني، زعيم المعارضة الذي توفي في السجن هذا الشهر. وقال إنه كان شخصا رائعا وشجاعا وصادقا، ولم يفقد التفاؤل والإيمان بمستقبل بلدنا في ظل ظروف كانت قاسية للغاية بالنسبة له".وتابع أورلوف: "مهما كانت الظروف المحددة لوفاته، فقد كانت هذه جريمة قتل".