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بالأرقام.. وزير الدفاع الروسي يكشف إجمالي خسائر أوكرانيا من الأراضي والعسكر

Lebanon 24
27-02-2024 | 06:47
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كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خسائر أوكرانيا من الأراضي منذ بداية العام، ومن القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو، خلال اجتماع الإدارة العسكرية الروسية، إنه "منذ بداية العام تم تحرير نحو 327 كيلومترا مربعا من أراضي الأقاليم الجديدة الروسية من النازيين على كافة المحاور"، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضي فقد تم "طرد القوات المسلحة الأوكرانية من بلدات بابيدا لاستوشكينو، سيفيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وتابع وزير الدفاع الروسي قائلا: "في المتوسط.. بلغت خسائر القوات الأوكرانية يوميا منذ بداية العام أكثر من 800 عسكري و120 قطعة من الأسلحة المختلفة"، وفقا لموقع سبتوتنيك الروسي للأنباء.
 
وأوضح شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 444 ألف عسكري خلال العملية الخاصة بأكملها.

وأكد شويغو أنه "بعد تحرير أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز مواقعها على محوري دونيتسك وكوبيانسك والسيطرة مواقع جديدة للقوات الأوكرانية".

ووفقا لوزير الدفاع الروسي، تنفذ القوات الروسية، في اتجاهات أخرى، باستمرار هجمات نارية قوية على منشآت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يمنعها من استعادة فعاليتها القتالية. (سكاي نيوز عربية) 
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